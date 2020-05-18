Разин обозвал Малахова и Кудрявцеву помойными телеведущими

https://static.news.ru/photo/c6b5a178-9925-11ea-a253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Если финансовый кризис приведёт к закрытию различных ток-шоу и радиопередач, которые держатся на плаву за счёт того, что копошатся в чудом «грязном белье», это станет благом для российских СМИ. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Андрей Разин.

Свои надежды он связал с сокращением финансирования ряда проектов компанией «Газпром-медиа».

Очень надеюсь, что из-за пандемии эти политические проститутки, а некоторые просто проститутки, <...> а также эти помойные ведущие типа [Андрея] Малахова, [Леры] Кудрявцевой и других, <...> уйдут в прошлое и лишатся работы, и мы эти рожи больше никогда не увидим, — написал Разин в Instagram.

Он отметил, что такие программы «уничтожают артистов, портят жизнь людям и вызывают депрессию у населения».

Ранее, как писал NEWS.ru, Кудрявцева подала исковое заявление в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Телеведущая и актриса намерена взыскать с Разина 2,5 миллиона рублей за то, что тот распространял о ней порочащую информацию. Помимо этого, она пригрозила судиться с каждым СМИ, которые «тиражируют его бред».