Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин предложил работу телеведущему Дмитрию Шепелеву, который недавно разорвал контракт с Первым каналом.
Проект «Дискотека „Союз“» приглашает тебя быть нашим ведущим, что на ближайшие два-три года обеспечит тебя работой, — поделился артист в Instagram.
По его словам, Шепелеву было не просто жить по правилам и сценарию телеканала. Он считает, что телеведущий порядочный человек, который больше не мог работать с типичными телевизионщиками, продающими рекламу.
Как писал NEWS.ru, съёмочная группа программы «На самом деле» сообщила имя нового ведущего. Им стал актёр Тимур Еремеев, который сменит в эфире Дмитрия Шепелева.
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