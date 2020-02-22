https://static.news.ru/photo/cf2a7122-55a4-11ea-8ca8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин предложил работу телеведущему Дмитрию Шепелеву, который недавно разорвал контракт с Первым каналом.

Проект «Дискотека „Союз“» приглашает тебя быть нашим ведущим, что на ближайшие два-три года обеспечит тебя работой, — поделился артист в Instagram.

По его словам, Шепелеву было не просто жить по правилам и сценарию телеканала. Он считает, что телеведущий порядочный человек, который больше не мог работать с типичными телевизионщиками, продающими рекламу.

Как писал NEWS.ru, съёмочная группа программы «На самом деле» сообщила имя нового ведущего. Им стал актёр Тимур Еремеев, который сменит в эфире Дмитрия Шепелева.