Рассекречены гонорары сбежавших из России Хаматовой, Нетребко и Пугачевой

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Чулпан Хаматова

Журналист Евгений Додолев на платформе «Яндекс.Дзен» раскрыл заработки звезд, которые покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине. В число упомянутых им известных личностей вошли певицы Анна Нетребко, Алла Пугачева, Вера Брежнева, актриса Чулпан Хаматова.

Так, Додоев отметил, что Хаматова получала более 17 миллионов рублей, ее выход в Театре Наций стоил 172 тысячи, а за прочтение стиха на международном фестивале артистке платили 360 тысяч рублей. Журналист добавил, что в Риге заработок актрисы стал намного скромнее.

Додоев рассказал, что Пугачева за один концерт получала около 40 миллионов рублей, а Брежнева за концерт в Тюмени получила полтора миллиона рублей.

Как отмечается в статье, в конце 2021 года Нетребко заключила контракт с Мариинским театром на сумму около 13 миллионов рублей, журналист отметил, что всего одна ее партия стоит примерно два миллиона.

Ранее стало известно, что депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Луговой призвал отдать замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь беженцем из Донбасса. Депутат отметил, что данное решение выступает как наказание за «предательство» звезд.