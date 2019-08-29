https://static.news.ru/photo/735f0888-ca3c-11e9-bcd6-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская прокомментировала скандал, который артист устроил на сцене «Новой волны» в Сочи. По её словам, никакого конфликта с организаторами фестиваля у певца не было. Перепалка произошла из-за заминки в репетиционном процессе.

У нас не было конфликта с организаторами. Это рабочие моменты были — премьера песни, ответственный день очень. Все очень филигранно подходили к этому номеру, — сообщила она в интервью Пятому каналу .

Она отметила, что номер Киркорова был достаточно сложным с технической точки зрения, поэтому его требовалось отрепетировать с включёнными камерами. Артист хотел понять, как он выглядит в кадре, и при необходимости изменить какие-то моменты. Однако по каким-то внутренним причинам произошла заминка, из-за чего певец перенервничал. Несмотря на инцидент, номер был отрепетирован.

И организаторы, и артист довольны результатом, — резюмировала Успенская.

Ранее, как писал News.ru, Киркоров устроил громкий скандал на сцене «Новой волны» в Сочи. 52-летний исполнитель нецензурно высказался в адрес организаторов, которые сорвали репетицию его номера.

Поведение артиста осудил музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, у Киркорова не осталось талантов, а мат со сцены — это неприемлемо.