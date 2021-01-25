Путин поздравил композитора и певца Добрынина с юбилеем

https://static.news.ru/photo/8464c08c-5eec-11eb-aff1-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Добрынин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Президент Владимир Путин поздравил народного артиста России Вячеслава Добрынина с 75-летием.

Ваше творчество хорошо известно любителям эстрадной музыки, которые ценят Вас не только как певца, но и как яркого композитора — автора замечательных, талантливых произведений, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что песни Добрынина «прочно вошли» в репертуар многих артистов эстрады и стали «по-настоящему узнаваемыми для нескольких поколений слушателей».

Глава государства пожелал артисту доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года. Он является автором порядка тысячи песен, в числе которых «Синий туман», «Всё, что в жизни есть у меня», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро». Его произведения исполняли Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Михаил Боярский, София Ротару, Валентина Легкоступова, ВИА «Самоцветы» и другие артисты.

Добрынин трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», лауреат премии имени Исаака Дунаевского и премии «Золотой граммофон», лауреат 15 телевизионных фестивалей «Песня года».

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поздравил с 87-летием актёра театра и кино Василия Ланового. Российский лидер отметил, что актёр посвятил свою жизнь служению искусству и смог завоевать всенародную славу.