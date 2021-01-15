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Путин поздравил Василия Ланового с 87-летием

11:34, 16 января 2021
Василий Лановой Василий Лановой Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поздравил с днём рождения народного артиста СССР Василия Ланового, которому исполнилось 87 лет.

Российский лидер отметил, что актёр посвятил свою жизнь служению искусству и смог завоевать всенародную славу.

Ваше яркое, многогранное творчество, деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, неоценимый личный вклад в сбережение наших патриотических традиций, воспитание молодежи достойны самого глубокого уважения, — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Путин также пожелал Лановому здоровья, успехов и благополучия.

Народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Работает в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Является председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища им. Щукина.

Как писал NEWS.ru, ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал о самочувствии Василия Ланового, который был госпитализирован с коронавирусом.

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