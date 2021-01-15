Путин поздравил Василия Ланового с 87-летием

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За минувшие сутки в Москве зафиксировано 4674 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в столице заболели 887,6 тысячи человек.

Из столичных больниц за 24 часа выписали 5639 пациентов. Общее число выздоровевших в мегаполисе составляет 734,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали за сутки 79 человек. Всего в Москве из-за коронавируса...