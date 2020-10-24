«Пусть пишут, что старая и страшная»: Свиридова показала «честное» фото

https://static.news.ru/photo/ed70dd80-17ee-11eb-8db4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярная певица Алёна Свиридова, которой исполнилось 58 лет, показала подписчикам, как она выглядит в обычной жизни.

Артистка заявила, что никогда не использует фильтры для фото и не ретуширует снимки. Хотя, как призналась Свиридова, она даже скачала специальную программу и попробовала применить к своим селфи обработку, но решила, что не стоит этого делать.

И пусть пишут , что и страшная, и старая, и накрасилась хоть бы, не позорилась. Пусть. Вероятно эти писатели думают, что я не замечаю морщинок вокруг глаз, неидеальных ракурсов или освещения, — подписала снимки певица.

Она добавила, что смело смотрит на свои возрастные изменения и, хотя они и расстраивают её, но это длится недолго.

«Чёрт с ними», — говорю я себе, чего расстраиваться, если это неизбежно. И начинаю ещё сильнее радоваться жизни — её ведь остаётся с каждым днём всё меньше. Нет никакого желания изображать из себя невесть что, я-то вижу правду утром зеркале, — добавила Свиридова.

Подписчики не выказали никакого желания критиковать внешность певицы и отметили, что она выглядит прекрасно.

Как писал NEWS.ru ранее, популярный юморист Максим Галкин опубликовал своё новое фото и поклонники гадают, как ему удалось «скинуть» несколько лет.