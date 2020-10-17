«Мальчишка!»: Галкин удивил поклонников юным видом

Популярный юморист Максим Галкин опубликовал своё новое фото и поклонники гадают, как ему удалось «скинуть» несколько лет.
44-летний мужчина выложил селфи с новой стрижкой на фоне ясного неба и пожелал своим подписчикам в Instagram хорошего настроения.
Всем желаю солнечного настроения в эту пасмурную погоду! — подписал снимок пародист.
«Совсем мальчик», «Разве можно так молодеть», «Лет 30 максимум», «Тинейджер», «Нет, лет 18-20», «Подозрительно молодо», «Ты ведьм?»: пост собрал сотни комментариев в считанные минуты.
За 4 минуты 153 комментария... Вы молодеете не по дням, — отметила _kamila_07_.
Некоторые поклонники решили, что Галкин вводит публику в заблуждение и выложил старую фотографию, но тот развеял сомнения, ответив, что фото было сделано 16 октября текущего года.
Как писал NEWS.ru ранее, Иосиф Пригожин опубликовал в своём микроблоге ролик, в котором его жена Валерия предстаёт в совершенно неожиданном образе. В кадре, который длится несколько секунд, Валерия имитирует хищную кошку.