«Пусть извинится»: Бузова выдвинула ультиматум Соловьёву

https://static.news.ru/photo/b49eeece-20b4-11eb-b448-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову на своё утреннее шоу хотел пригласить Владимир Соловьёв. Журналист рассказал, что его команда связалась с представителями Ольги, но те выставили ему ультиматум. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».

Гражданка Бузова выдвинула нам ультиматум. Значит, было сказано: «Пусть Соловьёв сначала перед Оленькой извинится за все гадости, которые наговорил». Значит так, гражданочка, то что я говорю, я не собираюсь отзывать назад, потому что я говорю правду. Но!.. Я считаю, что у нас на сценах чего только нет, и ты уж точно ничего не сможешь ухудшить, — заявил телеведущий.

Он снова предположил, что у Бузовой может и получится покорить сцену МХАТа, тем более она «так старается и репетирует». Не упустил он возможности и продемонстрировать, собственно, как именно Ольга старается, включив своим слушателям фрагмент репетиции, на котором певица поёт вживую.

Ранее эту же запись Соловьёв опубликовал у тебя в Telegram аудиофайлом, подписав: «Осторожно — „расслышать“ не получится». Его подписчики отметили, что слушать этот «кошачий вой» невозможно. «Те самые „звуки ада“», «Надо на будильник поставить — поднимет на раз с постели», «Надо на звонок бывшей поставить», — шутили они.

После того как Соловьёв запустил этот фрагмент повторно, зрители его утреннего шоу отметили, что «Ольга, кажется, даже не поняла, что Владимир Вольфович за неё заступился». Телеведущий действительно на днях поддержал певицу после того, как на неё обрушился шквал критики за участие в спектакле на сцене МХАТа. Журналист напомнил, что Бузова, в отличие от того же популярного у молодёжи Дани Милохина, окончила университет с красным дипломом.