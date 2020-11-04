Пугачёва восхитила поклонников домашним селфи

https://static.news.ru/photo/1b13d1cc-1eaa-11eb-8c9c-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва порадовала поклонников новым фото. Она обнародовала селфи, запечатлев себя с объёмной причёской и макияжем.

При этом певица накрасила губы и подвела глаза. Как бы ненароком она продемонстрировала гладкую кожу без морщинок.

Приходит время тёплой одежды. Надеюсь, одежда согреет надежду, что люди когда-нибудь станут добрее. Молюсь и прошу: «Господи! Поскорее», — написала Пугачёва в Instagram.

Публикация стала первой на страничке звезды за три недели и вызвала массу восторженных комментариев от почитателей. Они написали, что артистка выглядит молодо и шикарно, оставаясь обаятельной, как прежде. Некоторые отметили проявившееся сходство Пугачёвой и ей дочери Кристины Орбакайте.

Более лаконично — в основном смайликами — отметились и именитые подписчики певицы. Среди них как сама Орбакайте, так и Николай Басков, Игорь Николаев, и ряд других.

В этом году Пугачёва почти не покидает своё имение в деревне Грязь. Она проводит время с супругом, шоуменом Максим Галкиным, и детьми — Лизой и Гарри. Фотографию дочери, кстати, звезда выложила отдельной публикацией. Та тоже заметно принарядилась к празднику — Дню народного единства.

Ранее, как писал NEWS.ru, Галкин снял окрестности замка в деревне Грязь с самой высокой точки дома