Пугачёва показала, как её дочь Лиза пародирует популярных блогеров

https://static.news.ru/photo/439e1a7a-9160-11eb-8612-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/allapugachevafan

Младшая дочь певицы Аллы Пугачёвой Лиза пародирует блогеров. Артистка опубликовало видео с наследницей и выразила надежду, что малышка сама такой не станет.

Дочь Пугачёвой и юмориста Максима Галкина перевоплотилась в манерную блогершу. «Больше лайков, больше смайликов и, конечно, подпишитесь на меня», — заявила она на видео. В конце ролика Лиза показала сердечко, подозрительно похожее на то, что демонстрирует Ольга Бузова своим фанатам.

Лишь бы сама такой не стала. Не приведи Господи, — иронично подписала ролик Пугачева.

В комментариях пользователи похвалили Лизу Галкину за «потрясающую актёрскую работу». «Как смешно и правдиво получилось! Ей нужно быть актрисой!», — писали они.

Ранее сообщалось, что репетиторы для Лизы и Гарри Галкиных стоят немалых денег. Дети юмориста и певицы занимаются с преподавателем английского, тренером по плаванию, логопедом. Также в особняке имеется гувернёр-француз. На постоянной основе живёт в особняке няня детей Примадонны. Ей платят порядка 150 тысяч рублей в месяц.

Как писал NEWS.ru, замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина в деревне Грязь в Подмосковье стоит порядка $10 млн. Площадь особняка Примадонны составляет 2,3 тысячи квадратных метров.