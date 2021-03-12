Пугачёва и Галкин стали звёздами маскарада на дне рождения Ивлеевой

https://static.news.ru/photo/1737b700-8389-11eb-a612-96000091f725_660.jpg Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачёва и Максим Галкин стали настоящей сенсацией на вечеринке-маскараде Насти Ивлеевой. Свой 30-й день рождения телеведущая отмечала в ресторане «Прага».

Мероприятие было закрытым, однако видео юбилея вскоре появилось в Сети. Отмечать праздник начали вечером 12 марта. К ресторану подъехал роскошный Rolls-Royce, принадлежащий Пугачёвой.

Затем в микроблоге Ивлеевой появилось видео интерьера ресторана — красивая мебель и приглушённые сиреневые тона. На заднем плане был слышен голос Максима Галкина.

Позже этот же зал «Праги» показал в сторис и сам юморист. Компанию мужу составляла очень довольная Пугачёва. Примадонна была одета в элегантный чёрный костюм, Галкин же прихватил карнавальный наряд. Он надел римские рыцарские доспехи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алла Пугачёва стала предметом высказываний музыкального критика Сергея Соседова. Он уверен, что в своё время вокруг певицы очень грамотно «создали мифологию».