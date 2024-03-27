Пугачева записала новую песню: о чем она, посвящена ли теракту в «Крокусе»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

СМИ сообщили, что в преддверии юбилея Аллы Пугачевой выйдет ее новая песня, записанная дуэтом с неизвестным артистом. Что известно об этой композиции, для чего Примадонна ее выпускает, посвящена ли она теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле»?

О чем новая песня Пугачевой, когда выйдет

Как уточняется, новая композиция певицы не может быть посвящена трагическим событиям в «Крокусе», поскольку, с большой долей вероятности, была записана во время ее недавнего визита в Россию. Выйти песня должна накануне 75-летия Примадонны, которое она отметит 15 апреля.

По словам друзей Пугачевой, новая песня будет о разлуке. Подчеркивается, что артистка записала дуэт с неизвестным исполнителем-мужчиной.

«Это грустная песня о разлуке. Там есть такие слова: „Может быть, когда-нибудь поймешь, может быть, однажды и не вспомнишь где-то далеко...“, „Береги себя, а я расставлю вдоль дороги маяки...“ Причем это дуэт с мужчиной. Мы слышали песню, но, честно говоря, не поняли, кто этот певец. Голос незнакомый, видимо, это пока малоизвестный артист», — цитирует друзей Примадонны KP.RU.

Сколько Пугачева могла заработать на новой песне

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Пугачева согласилась записать дуэт с неизвестным артистом, чтобы заработать. По словам спикера, Примадонна на протяжении долгих лет не выводила на сцену новые таланты.

«Это довольно распространенная история для артистов, которые находятся в возрасте и уже не так популярны. На своем имени можно заработать, в том числе благодаря коммерческому дуэту. Я вижу в этой истории именно финансовую сторону, потому что Пугачева уже долгое время не выводила на сцену новые таланты», — рассказал Бабичев.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Алла Пугачева

Промоутер Сергей Лавров уверен, что на новой песне Пугачева могла заработать не менее $10 млн. Он считает, что артистка продолжает петь, поскольку скучает по вниманию зрителей.

«Думаю, Пугачева заработала на этой песне не меньше $10 млн. Напела на новый замок! Вообще это удивительная история, поскольку раньше Алла Борисовна пела только с близкими людьми», — сообщил Лавров.

Где сейчас Пугачева, отреагировала ли на теракт в «Крокусе»

Пользователи соцсетей раскритиковали Пугачеву за молчание о теракте в «Крокусе». Они обратили внимание на тот факт, что певица ведет активную деятельность в медиа и часто комментирует различные события, а на трагедию в Красногорске никак не отреагировала. Поклонники стали обвинять Пугачеву в лицемерии и безразличии.

Адвокат Андрей Алешкин предположил, что молчание певицы после трагедии в «Крокусе» и отсутствие соболезнований погибшим и пострадавшим связано с отрешенностью артистки от России.

Сейчас местоположение Пугачевой неизвестно. После отъезда из России она вместе с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми — двойняшками Лизой и Гарри — обустроилась в Израиле, однако в октябре прошлого года семья переехала на Кипр на фоне военного конфликта с Палестиной.

В своем последнем видеообращении она прокомментировала тему возвращения, заявив, что «нормальные люди» не планируют вновь жить в России. При этом Примадонна пообещала, что если приедет в Москву, то скажет все, что думает.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пугачеву признают иноагентом?

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин 27 марта сообщил, что в России началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом. По его словам, наделить певицу соответствующим статусом просит Министерство юстиции РФ.

«Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение: „Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом“. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», — написал Бородин в своем Telegram-канале.

Ранее он отмечал, что аргументов в пользу такого решения несколько. В этом перечне и отъезд Примадонны в Израиль, и ее «антироссийская позиция», и поддержка Галкина.

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