Психолог увидела в Овсиенко повторение судьбы Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/6f6ae136-0918-11eb-bc06-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Овсиенко Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press

Клинический психолог и подруга Валентины Легкоступовой Елена Перелыгина проанализировала поведение Татьяны Овсиенко. Результаты оказались неутешительны — певица действительно спивается и испытывает серьёзные проблемы в жизни.

Овсиенко сейчас переживает непростой период в личной жизни: из тюрьмы вернулся её муж Александр Меркулов, который, по словам подруг, поколачивает певицу, живёт за её счёт и хочет разменять единственную квартиру артистки. Перелыгина после анализа поведения Овсиенко на людях настаивает на том, что главная проблема певицы — злоупотребление алкоголем, пишет «Собеседник».

Артистка на глазах теряет привлекательность, в её внешности присутствуют все признаки алкоголизма.

Это и так называемое «лицо алкоголика» — одутловатость, синюшность, ослабление тонуса нижней части лица, опущение лица, — перечислила признаки психолог.

Об алкоголизме говорят и заметная ассиметричность лица артистки, и её жесты. Так, на людях Овсиенко прикрывает лицо руками во время смеха, старается спрятаться таким образом от зрителей. Её закрытая поза, манера сидеть и другие движения тоже говорят о неадекватности.

Скорее всего, это свидетельствует о том, что певица знает о своих внешних дефектах, старается из скрыть, считает специалист, так как ей они кажутся неприемлемыми и стыдными.

Резкость движений, порывистость походки, расторможенная психика являются косвенными доказательствами пьянства артистки.

Я прошу общественность обратить внимание на данную ситуацию, чтобы не упустить момент. Чтобы всё не закончилось так трагически, как с Валентиной Легкоступовой, — заключила специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подруга Татьяны Овсиенко считает, что певицу нужно спасатьот её сожителя. Знакомые 53-летней артистки неоднократно заявляли, что она часто становится жертвой издевательств со стороны своего партнёра Александра Меркулова.