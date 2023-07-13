Психиатр Шуров предложил МакSим помощь в лечении алкоголизма

Фото: NEWS.ru

Василий Шуров

Признание певицы МакSим (Марина Абросимова) в алкогольной зависимости является важным шагом для решения проблемы, заявил в беседе с NEWS.ru психиатр, нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров. Он предложил исполнительнице свою помощь в лечении тяжелого заболевания, отметив, что процесс будет долгим.

То, что певица МакSим призналась в алкогольной зависимости, — это первый важный шаг в решении проблемы, она большая молодец. Я хочу предложить ей свою помощь в лечении. Все-таки реабилитация и само лечение от зависимости — долгий и тяжелый процесс, который нужно проходить вместе с врачом, — подчеркнул психиатр.

Ранее МакSим на видео призналась в алкогольной зависимости. По словам исполнительницы, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и попыталась поддержать себя алкоголем.

До этого певица предположила, что вернется на сцену в октябре. Она пояснила, что отменить весенний гастрольный тур пришлось из-за болезни на фоне слишком высокого темпа работы. Абросимова добавила, что из-за перегрузок ей пришлось отправиться на лечение, которое продолжается до сих пор.