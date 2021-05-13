«Прости меня, Лянка»: мать Грыу призналась, что хотела сделать аборт

https://static.news.ru/photo/6a537ca0-b3cf-11eb-8b59-96000091f725_660.jpg Лянка Грыу Фото: lyanka22/instagram.com

Актриса Стелла Ильницкая в эфире передачи «Судьба человека» призналась, что хотела сделать аборт, когда забеременела от молдавского артиста Георге Грыу. Она попросила прощение у звёздной наследницы за такие мысли.

Возлюбленный холодно отнёсся к новости о скором пополнении, и тогда Ильницкая задумала избавиться от нерождённой дочери.

Я забеременела, было не очень удобно перед преподавателями ВГИКа, мне ведь дали много ролей. Много размышляла, думала, что делать. Честно говоря, поехала делать аборт, но не стала. Прости меня, Лянка, прости! Не знаю, как она это воспримет, но это было, — поделилась актриса.

После рождения ребёнка Георге Грыу, который покорил Ильницкую своей необычностью и любовью к приключениям, не изменил своего отношения — он не помогал жене, а вскоре бросил семью.

Георге не был предрасположен к детям, для него они были чем-то удивительным и не имеющим к нему отношения. Когда нам стало трудно, муж сказал, что хочет бросить всё и уехать, освободиться. Я спрашивала: «А что будем делать с ребёнком?» Он ответил, мол, отдадим бабушке в деревню, на что я ответила «нет». Георге уехал один, — рассказала 56-летняя она.

Позднее актриса узнала об изменах супруга, но тогда ей уже было всё равно. Она не долго пробыла в одиночестве — в её жизни появился сценарист Олег Казанцев, который в 32 года погиб из-за оторвавшегося тромба.

Ранее актриса Светлана Шершнёва вспомнила о трагедии, которую ей когда-то пришлось пережить вместе с мужем Александром Голобородько. Супруги потеряли сына Тараса, погибшего через несколько дней после рождения.