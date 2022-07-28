Продюсер оценил потери Little Big на отмене тура в России в 75 млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальный и телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров посчитал, сколько теряют Little Big на отмене тура в России. По приблизительным оценкам, это 75 млн рублей, пишет «Лента.ру».

В туре было 25 городов, и если исходить из того, что концерт в одном приносит порядка 3 млн рублей, то получается сумма в 75 млн рублей.

Миллионов 15 предоплаты музыканты, скорее всего, уже получили. Процентов 10–20 организаторы уже потратили, то есть потеряли где-то 30–40 миллионов. И это ещё не самый худший вариант, ведь очень больших денег стоит пиар-кампания, продажа билетов, всё это — огромная волокита. К тому же одно дело — временный перенос, другое — полная отмена тура без веских причин, — пояснил собеседник издания.

Ашуров считает, что группа сама нарвалась на неприятности, когда начала высказываться на тему политики да ещё представила скандальный клип. К тому же они публично заявили о переезде в США. И больше всего вопросов в данном случае возникает к организаторам, которые в такое непростое время согласились устроить группе масштабный тур. Тем более, зная о позиции музыкантов по отдельным политическим вопросам.

По словам продюсера, именно организаторы несут все риски, так как после получения согласия группы на выступление ей выплачивается запрошенный гонорар. И в случае провала организаторы несут убытки, а музыканты не остаются внакладе.

Ранее в Госдуме после скандальных высказываний Little Big предложили не только запретить музыкантам выступать в России, но и отобрать у них гражданство.