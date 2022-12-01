Продюсер объяснил выступление Меладзе в ОАЭ на Новый год желанием денег Продюсер Ашуров объяснил выступление Меладзе в ОАЭ на Новый год желанием денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Меладзе

Артисты наподобие Валерия Меладзе не упустят возможности заработать больше денег, рассказал «Народным Новостям» продюсер Дмитрий Ашуров, комментируя выступление певца в ОАЭ на Новый год, билеты на которое стоят от 120 тысяч рублей. Эксперт считает, что Меладзе берется за любые заказы, которые способны принести большие гонорары, и не упустит собственную выгоду. При этом он отметил, что артист поступил неправильно, если у него уже были договоренности насчет новогодних мероприятий в России.

Если у Меладзе были договоренности, что он будет выступать в России, а он ради денег поменял планы, то это неправильно. Если таких договоренностей не было, то он поехал туда, где больше заплатили, — объяснил Ашуров.

Продюсер считает, что Меладзе постоянно меняет свою позицию и даже после заявления, что он больше не будет выступать в России, появляется на частных мероприятиях. Ашуров полагает, что артист должен иметь патриотическую позицию и поддержать народ, а его поездка в ОАЭ на Новый год — это «плевок в душу людям».

Член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров ранее заявил, что певца Валерия Меладзе необходимо не просто лишить возможности зарабатывать деньги в России, запретив любые его выступления, а также выдворить из страны. По его мнению, такие артисты являются врагами. Чиновник уверен: если не накладывать санкции на публичных личностей, то народ подумает, что они говорят правильные вещи. Эксперт убежден, что деятельность Меладзе на территории России должна быть пресечена.