Валерия Меладзе призвали выгнать из России В совете при губернаторе Ленобласти призвали выгнать Валерия Меладзе из России

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Валерий Меладзе

Певца Валерия Меладзе необходимо не просто лишить возможности зарабатывать деньги в России, запретив любые его выступления, а также выдворить его из страны, заявил в беседе с «Народными Новостями» член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров. По его мнению, такие артисты являются врагами. Чиновник уверен: если не накладывать санкции на публичных личностей, то народ подумает, что они говорят правильные вещи. Эксперт убежден, что деятельность Меладзе на территории России должна быть пресечена.

Народ думает, что если Меладзе выступает тут спокойно, значит, он не враг. А если не враг, значит, говорит правильные вещи. А правильные вещи — значит, его заявления против СВО — это все звенья одной степи. Такие вещи нужно пресекать. Поэтому таким артистам нужно закрывать сцену в России, — сказал Владимиров.

Чиновник добавил, что согласен с предложением певца Дениса Майданова о том, что артисты наподобие Меладзе должны быть полностью исключены из информационного поля России.

Майданов ранее заявил, что инициатива запретить выступления иноагентов появилась в ответ на просьбы избирателей и простых людей. По его словам, обычные люди понимают, «что такое хорошо, а что такое плохо», и во время приемов часто просили его предпринять действия в отношении тех, кто поливает страну грязью. Артист убеждён, что его призыв — это «глас народа».