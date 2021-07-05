Продюсер НТВ пообещал сделать продолжением «Маски» шоу «Судите сами»

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал о новом шоу «Судите сами». Это будет нечто вроде продолжения популярной программы «Маска», но с разницей в том, что судить друг друга будут сами участники, пишет Teleprogramma.pro.
Проект, по словам Вайнштейна,
Участники сами будут ставить друг другу оценки.
Например, на сцену выходит один конкурсант. А после того как он заканчивает свой номер, ему уже будут выставлять баллы другие участники. Причем подвох заключается в том, что конкурсанты должны использовать все цифры: от одного до девяти. То есть, какой-то участник получит «двойку», другой — «пятерку», третий — «девятку» и т. д. Вот так участники будут судить друг друга, — рассказал продюсер.
По его словам, это создаст жёсткую конкуренцию и повысит интерес к программе.
Как сообщалось ранее, оперный певец Юсиф Эйвазов