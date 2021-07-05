Продюсер НТВ пообещал сделать продолжением «Маски» шоу «Судите сами»

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал о новом шоу «Судите сами». Это будет нечто вроде продолжения популярной программы «Маска», но с разницей в том, что судить друг друга будут сами участники, пишет Teleprogramma.pro.

Проект, по словам Вайнштейна, представляет собой абсолютно новый формат, хотя в нём можно будет увидеть артистов из «Маски», включая ведущего Вячеслава Макарова. Состязаться в вокальном шоу будут Юлия Паршута, Марк Тишман, Карина Кокс, Анатолий Цой и другие. Участники будут исполнять песни в категориях «народный хит», «советская песня», «молодёжный трек» и другие. Вести проект будут Тимур Батрутдинов, полюбившийся зрителям под маской Зайца, и член жюри Тимур Родригез.

Участники сами будут ставить друг другу оценки.

Например, на сцену выходит один конкурсант. А после того как он заканчивает свой номер, ему уже будут выставлять баллы другие участники. Причем подвох заключается в том, что конкурсанты должны использовать все цифры: от одного до девяти. То есть, какой-то участник получит «двойку», другой — «пятерку», третий — «девятку» и т. д. Вот так участники будут судить друг друга, — рассказал продюсер.

По его словам, это создаст жёсткую конкуренцию и повысит интерес к программе.