Продюсер «Ласкового мая» Разин назвал виновного в смерти Шатунова Продюсер «Ласкового мая» Разин обвинил судью из Ставрополя в смерти Шатунова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Разин

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал пост, в котором обвинил судью из Ставрополя Светлану Луневу в смерти солиста группы Юрия Шатунова. По его словам, она вынесла решение, вызвавшее у артиста эмоциональный всплеск, из-за которого и не выдержало сердце.

Между Разиным и Шатуновым шел суд о передаче прав на песни группы артисту. По мнению продюсера, судья, удовлетворившая иск певца, обнадежила его, что спровоцировало остановку сердца.

Это псевдосудья, которая незаконно вынесла решение в пользу Юрия, тем самым обнадежила его и ввела его в заблуждение, что он имеет какие-то права. Она умышленно, по своему усмотрению чужую собственность передала Юрию Шатунову. Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни, — написал Разин.

Разин намерен оспаривать не только, по его мнению, «незаконное решение». В соцсетях продюсер заявил о желании добиться лишения Луневой статуса федерального судьи.

Это я вам обещаю как бывший депутат Государственной думы от Ставропольского края трех созывов и председатель комиссии по назначению судей, — подытожил Разин.

Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной гибели певца стал обширный инфаркт. Друзья артиста довезли его до больницы, но врачи не смогли помочь исполнителю. Медики боролись за жизнь Шатунова около полутора часов, однако Шатунов скончался.

Его вдова и дети после похорон намерены продолжить судиться с Разиным за права на песни. О намерениях наследников исполнителя сообщил основатель группы и автор всех главных хитов Шатунова Сергей Кузнецов.