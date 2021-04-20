Продюсер «Ласкового мая» назвал причину глубокой депрессии Верки Сердючки

https://static.news.ru/photo/8fb92e14-a1d1-11eb-aa9a-96000091f725_660.jpg Фото: VerkaSerduchka.Official/facebook.com

Тяжёлое ментальное состояние украинского артиста Андрея Данилко, известного по сценическому имени Верка Сердючка, объясняется «травлей» из-за своего участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2007 году, считает российский продюсер и основатель поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин.

В то время он (Андрей Данилко. — NEWS.ru) был совершенно счастливым человеком, но после конкурса российская сторона, которая направила туда группу «Серебро», устроила настоящую травлю из-за песни, которую спел Андрей. <...> Но песня, которую исполнил Андрей, совершенно не оскорбляла Россию, — цитирует шоумена «Экономика сегодня».

Разин добавил, что Данилко не хотел кого-то обидеть. Продюсер вспомнил, что решил устроить коллеге по цеху концерт в РФ для «сглаживания» ситуации, но выступление не состоялось ввиду якобы наложенного на Сердючку запрета.

Недавно Данилко объявил, что будет праздновать 30-летие Сердючки. Он намерен порадовать фанатов новым клипом и проектами, которые пока держатся в секрете. Шоумен впервые предстал в образе разбитной проводницы поезда в 17 лет.

Ранее сообщалось, что Данилко серьёзно болеет. Такое предположение высказал продюсер Юрий Никитин. В программе «Зірковий шлях» («Звёздный путь») он рассказал, что лечением Данилко занимаются не только украинские врачи, но и целая группа европейских медиков.