Продюсер «Фабрики звёзд» рассказала, как Тимати хотел помочь шоу деньгами

https://static.news.ru/photo/46c49502-a71a-11ea-82ae-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер реалити-шоу «Фабрика звёзд» Лина Арифулина рассказала, что Тимур Юнусов, известный как Тимати, предлагал финансовую помощь в организации съёмочного процесса. Исполнитель был участником четвёртого сезона телепроекта.

Арифулина отметила, что Тимати часто проявлял отзывчивость и хотел дал ей свой номер телефона на случай, если программа будет испытывать проблемы с деньгами. Об этом она рассказала в прямом эфире с ведущей Яной Чуриковой.

Я ему всегда отвечала: «Тима, мне твои деньги не нужны. Сколько дадут бюджета на номер, столько и потратим», — заявила продюсер.

Ранее Лина Арифулина рассказала, как Прохор Шаляпин пытался попасть на шоу. Она была продюсером первых пяти сезонов, и артист смог стать участником программы только в шестом цикле, после её ухода из проекта, писал NEWS.ru.