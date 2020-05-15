Приставы конфисковали у порноактрисы Берковой машину пропавшего мужа

https://static.news.ru/photo/66b6df82-96bc-11ea-a1db-fa163e074e61_660.jpg Елена Беркова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-участница шоу «Дом-2», звезда фильмов для взрослых Елена Беркова лишилась автомобиля. Его забрали судебные приставы.

Девушку остановили на МКАД сотрудники ГИБДД. Она была за рулём автомобиля пропавшего мужа Владимира Савро. Стражи порядка вызвали приставов, которые погрузили машину на эвакуатор.

Лену Беркову бросили на МКАД с вещами, она с сыном ехала в загородный коттедж, чтобы там на природе побыть до конца эпидемии коронавируса. И ей устроили такую нервотрёпку работники ГИБДД, — рассказал представитель Берковой Максим.

Мужчина подчеркнул, что транспортное средство забрали незаконно. Постановление должно было вступить в силу через 10 дней, сообщает StarHit.

Четвёртый муж Елены Берковой Владимир Савро пропал в Крыму 14 сентября 2013 года. Он решил искупаться, когда море штормило. Предположительно, он утонул, но тело так и не было найдено.

NEWS.ru писал, что российская порноактриса Ева Бергер столкнулась с гонениями в родной Туле, куда она вернулась после поездки в Париж. Пожилые соседки обвинили девушку в том, что она «заразу привезла» из-за границы.