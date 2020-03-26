https://static.news.ru/photo/8381b53c-6f5d-11ea-bc43-fa163e074e61_660.jpg Ева Бергер Фото: eva_berger_official/instagram.com

Вернувшаяся из поездки в Париж российская порнозвезда Ева Бергер рассказала, как столкнулась с гонениями в своей родной Туле.

По словам девушки, она осознанно решила уйти на самоизоляцию, сняла квартиру, чтобы не жить с пожилой мамой, всё время носила маску.

После заселения она сразу же сообщила на горячую линию по коронавирусу, что вернулась из Европы. К ней быстро приехали специалисты в полной экипировке.

Бабушки и увидели из окна многоквартирного дома, кто ко мне явился. А поскольку коронавирус напугал всех, бабули бросились к моей двери. Я открываю её: вижу специалиста в химзащите, а позади него пожилых людей, которые орут и обзывают меня. «Чумная! Заразу привезла!» — рассказала актриса «МК».

Бергер также добавила, что если соседки бабушки к тому же узнают, что она снималась в фильмах для взрослых, то «могут заминировать ей квартиру» и «сжечь как ведьму».

Ранее NEWS.ru писал, что российская порноактриса Юлия Чиркова, известная под псевдонимом Jia Lissa, выиграла престижную премию AVN Awards за участие в лучшей сцене группового секса. Чиркова получила награду вместе с американкой Эллой Хьюс и афроамериканцем Джейсоном Лавом в категории «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме».