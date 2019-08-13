https://static.news.ru/photo/984bc180-be53-11e9-b838-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на высказывание певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая сравнила себя с блокадницей. По его словам, эти слова — не что иное, как попытка привлечь к себе внимание и в очередной раз эпатировать публику.

Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили, — вот из той же серии, — отметил продюсер.

Он добавил, что сам живёт другими понятиями и комментировать подобные высказывания считает неуместным, отмечает РИА Новости .

Ранее подписчики знаменитости раскритиковали её за видео, на котором звезда сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. Такое сравнение пришлось не по душе пользователям Сети. Они посоветовали с уважением относиться к истории и не шутить на подобные темы.

На заявление Бузовой отреагировал также поэт-песенник Илья Резник. Он заявил, что люди в Ленинграде в 1942 году пухли от голода, а «Бузовы пухнут от денег». Поступок певицы Резник назвал гнусным и обижающим настоящих блокадников, писал News.ru.