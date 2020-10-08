Пригожин предрёк уход с рынка развлечений половины игроков

https://static.news.ru/photo/9fca7dc4-097b-11eb-83c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индустрия развлечений потеряет половину игроков из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса, такое мнение в интервью NEWS.ru выразил продюсер Иосиф Пригожин.

Мы живём в одном мире, в одной ситуации и обстоятельствах. Больше всех пострадала индустрия развлечений. Я думаю, ситуация изменится: половина останется, половина — нет, — сказал Пригожин.

Кроме того, продюсер отметил, что он будет вынужден уволить людей из своего центра, если Россию снова закроют на карантин.

Мы ничего не восстановили, мы просто все затраты и минусы, которые у нас были, в августе смогли предотвратить убытки и сокращение расходов, связанные с людьми. Сейчас если история с карантином повторится ещё на шесть месяцев, то придётся всех распустить практически, и всё, — сказал Пригожин.

Ранее в интервью NEWS.ru Пригожин заявил, что певица Валерия осталась без новогодних корпоративов: его центр не получил ни одного заказа, хотя в прошлые годы уже летом вносились предоплаты.