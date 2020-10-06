«Своими руками!»: Пригожин показал завтрак, который приготовил для Валерии

https://static.news.ru/photo/991392da-07d8-11eb-a6d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин похвастал своими кулуарными способностями. Он приготовил для своей жены — певицы Валерии — сырники.

Украсив блюдо ягодами — малиной и голубикой, он подал его возлюбленной к завтраку, запечатлев процесс на видео, которое опубликовала артистка в своём Instagram.

Посмотрите, какие шикарные сырники я приготовил сам, своими руками. И вообще, каждое утро такие я вот такие завтраки делаю для своей любимой, — похвалил сам себя Пригожин.

В ответ на это Валерия загадочно улыбнулась. «Ой, ну прям каждое утро», — иронично возразила она. «А чего нет, что ли?» — напрягся супруг. «Ну... Как сказать...» — ушла от ответа певица.

Тем не менее, она поблагодарила мужа и отметила, что очень ценит его заботу, внимание и кулинарное мастерство.

Ранее, как писал NEWS.ru, Пригожин заявил, что российские артисты теряют огромные деньги из-за пандемии коронавируса. По его словам, это «десятки миллиардов».