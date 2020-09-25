Пригожин отреагировал на видео с госпитализацией Валерии

https://static.news.ru/photo/07d46936-ff66-11ea-953f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Видеоролик, запечатлевший госпитализацию Валерии, был снят прошлым летом, заявил супруг певицы продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, тогда у певицы просто была высокая температура.

Вирус был какой-то, сутки длящийся, сорок температура была, — отметил Пригожин, слова которого приводит РЕН ТВ.

Он также подчеркнул, что Валерия поёт «при любой погоде».

Некоторое время назад в Instagram Виктора Дробыша было опубликовано видео, на котором Валерию несут в автомобиль скорой помощи. При этом певица исполняет песню «Часики». Поклонников артистки очень взволновало данное видео.

Ранее NEWS.ru писал, что Валерия рассказала, какие отношения у неё сложились с бывшей женой Пригожина Лейлой Фаттаховой и его дочерью от этого брака Елизаветой.