Валерия рассказала об отношениях с бывшей супругой Пригожина

https://static.news.ru/photo/c037b152-fae5-11ea-a5fb-fa163e074e61_660.jpg Лейла Фаттахова, Елизавета, Валерия, Иосиф Пригожин Фото: instagram.com/valeriya/

Певица Валерия рассказала, какие отношения у неё сложились с бывшей женой продюсера Иосифа Пригожина Лейлой Фаттаховой и его дочерью от этого брака Елизаветой.

Валерия поделилась, что у неё сложились очень хорошие дружеские и родственные отношения с бывшей супругой Пригожина и его дочерью.

Она отметила, что так бывает редко, но всё-таки бывает. Валерия опубликовала пост в социальной сети Instagram, где написала о своём отношении к другой семье Иосифа Пригожина.

Наши чувства, наверное, не очень вписываются в рамки устоявшихся представлений о взаимоотношениях между бывшими и настоящими жёнами и детьми от прошлых браков. И часто по Instagram​ вижу, как хочется некоторым ёрничать на эту тему, искать подвох, часто ощущаю откровенную злобу, потому что непонятное часто раздражает, — привели слова певицы на портале Teleprogramma.pro.

В комментариях женщины обменялись дружественными сообщениями, а экс-жена Пригожина Лейла Фаттахова подтвердила, что у них настоящие и искренние чувства.

Как писал NEWS.ru ранее, Иосиф Пригожин сообщил, что его младшая дочь Елизавета перенесла хирургическое вмешательство. Вероятно, дочери Пригожина делали коррекцию зрения, учитывая, что речь идёт о московской офтальмологической клинике. Отмечается, что операция прошла благополучно.