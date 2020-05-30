Пригожин объяснил, зачем звёзды обратились за помощью к государству

https://static.news.ru/photo/dc63631e-a26e-11ea-aace-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об артистах, обратившихся за господдержкой. По его словам, они имеют на это полное право, поскольку исправно платят налоги.

И у меня есть моральное право на это. Но государство нас не ласкает, оно не даёт нам индивидуальные преференции, а телевидение живёт по своим законам, — заявил он в интервью «Вечерней Москве».

Пригожин предложил создать фонд, который бы помогал артистам в кризисных ситуациях. В таких случаях певцы и звёзды шоу-бизнеса смогли бы иметь финансовую подушку безопасности, которая выручит, если «станет совсем плохо», пояснил продюсер.

Супруг Валерии возмутился, что некоторые люди позволяют себе считать его доходы. Это, по его мнению, сравнится только с «цирком-шапито».

И кто вообще решил, что Пригожин богатый, что он и так проживёт, что у него денег куры не клюют?! Кому какая разница? — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что звёзды российского шоу-бизнеса обратились в Федеральную налоговую службу (ФНС) за выплатами в размере МРОТ. Документы на получение господдержки для компаний запросили Алла Пугачёва, Григорий Лепс, Иосиф Пригожин, Дима Билан, Регина Тодоренко, Николай Басков, Тимати и Леонид Агутин. Известно, что были одобрены заявки певца Николая Баскова, телеведущей Регины Тодоренко и певца Димы Билана.