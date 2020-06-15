Пригожин объяснил, зачем Наталии Орейро российское гражданство

Актрису и певицу Наталию Орейро знают и любят в России, а налоговое законодательство РФ комфортно для творческих людей.
Продюсер Иосиф Пригожин так
Например, в Москве тяжёлый климат, но в основном здесь кипит жизнь, можно двигаться вперёд, — подчеркнул продюсер.
По мнению Пригожина, страны Европы и США «достаточно жёсткие по налогам», а в России налоговая сфера создаёт «достойные возможности» для малого предпринимательства. Продюсер намекнул, что Орейро могла бы зарегистрироваться в качестве ИП.
Как писал NEWS.ru, Орейро впервые упомянула о желании получить российское гражданство на шоу «Вечерний Ургант», правда сделала это в шутку. Однако её реплику не забыли в российском посольстве в Монтевидео. Когда звезда была там по делам, дипломаты спросили, не хочет ли она действительно получить паспорт с двуглавым орлом. В итоге Орейро заполнила необходимые документы и сейчас их рассматривают соответствующие службы.
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