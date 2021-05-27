«Претензии не по сути»: главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи

Главный редактор журнала Wonderzine Юлия Таратута в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ответила певице Manizha (Манижа Сангин) на обвинения в клевете и распространении фейковой информации в статье об исполнительнице, где упоминаются её вероятные связи с Кремлём. Журналистка отметила, что ранее представители СМИ, желавшие взять интервью у исполнительницы в период Евровидения, не смогли этого сделать, так как всеми контактами Манижи распоряжался Первый канал. Таратута считает, что Манижа предъявила ей «претензии не по сути».
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Текст на Telegram-канале, на который я ссылаюсь, висит, по-моему, там уже около двух месяцев, но он как-то не смущал певицу, а смутила только наша публикация. <...> Я лично получила отказ от интервью с Манижей, когда делала такой запрос, — резюмировала Таратута.
Певица Манижа, представлявшая в 2021 году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», ранее заявила в Instagram о своём намерении подать в суд на издание Wonderzine из-за колонки о возможной связи исполнительницы с Кремлём.
Речь идёт о
Ранее сообщалось, что музыкальный критик Артемий Троицкий в беседе с NEWS.ru высказался о решении певицы Манижи судиться с Wonderzine из-за колонки о возможной связи исполнительницы с Кремлём. Эксперт посчитал такой повод достойным.