«Претензии не по сути»: главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи

https://static.news.ru/photo/00d4cc52-bf00-11eb-8151-96000091f725_660.jpg Юлия Таратута Фото: juliataratuta/instagam.com

Главный редактор журнала Wonderzine Юлия Таратута в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ответила певице Manizha (Манижа Сангин) на обвинения в клевете и распространении фейковой информации в статье об исполнительнице, где упоминаются её вероятные связи с Кремлём. Журналистка отметила, что ранее представители СМИ, желавшие взять интервью у исполнительницы в период Евровидения, не смогли этого сделать, так как всеми контактами Манижи распоряжался Первый канал. Таратута считает, что Манижа предъявила ей «претензии не по сути».

Главред портала добавила , что связалась с юристами издания по поводу обвинений со стороны Манижи, отметив, что информацию взяла из открытого источника задолго до начала конкурса. По её словам, материал был посвящен тому, что во время участия в шоу сотрудничество знаменитости с госканалом было более чем очевидно.

Текст на Telegram-канале, на который я ссылаюсь, висит, по-моему, там уже около двух месяцев, но он как-то не смущал певицу, а смутила только наша публикация. <...> Я лично получила отказ от интервью с Манижей, когда делала такой запрос, — резюмировала Таратута.

Певица Манижа, представлявшая в 2021 году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», ранее заявила в Instagram о своём намерении подать в суд на издание Wonderzine из-за колонки о возможной связи исполнительницы с Кремлём.

Речь идёт о колонке главного редактора журнала Юлии Таратуты под заголовком «Почему выступление Манижи на „Евровидении“ не радует». В частности, в ней приводится информация Telegram-канала «Инфобомба», который уверен, что Манижу якобы «лоббировали» со стороны администрации президента.

Ранее сообщалось, что музыкальный критик Артемий Троицкий в беседе с NEWS.ru высказался о решении певицы Манижи судиться с Wonderzine из-за колонки о возможной связи исполнительницы с Кремлём. Эксперт посчитал такой повод достойным.