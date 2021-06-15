Вин Дизель намекнул на свою роль в сиквеле «Аватара»

https://static.news.ru/photo/3cd38dc6-ce76-11eb-bc31-96000091f725_660.jpg Вин Дизель Фото: instagram.com/vindiesel

Американский актёр Вин Дизель в разговоре с MTV News намекнул, что может получить роль в сиквеле фантастического фильма «Аватар». По его словам, он «любит Джеймса Кэмерона» — режиссёра первой части ленты.

Мы с Кэмероном уже общались, но съёмки пока не начаты. Я люблю Джеймса Кэмерона, и мне нравится идея создания франшизы «Аватар». Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы будем работать. Все вместе, — отметил Дизель.

. @VinDiesel is getting ready to hit the streets again in @TheFastSaga , but what about those rumors that he'll be making an appearance in the #Avatar sequels? He told @joshuahorowitz that it's "safe to say" he'll be working with James Cameron soon pic.twitter.com/bNgmQStOFc — MTV NEWS (@MTVNEWS) June 14, 2021

В новых «Аватарах» также снимутся звёзды первой картины, вышедшей в 2009-м, — Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Джованни Рибизи, Сигурни Уивер и многие другие. Боевик собрал около $2,8 млрд при бюджете в почти в $240 млн, став самым кассовым фильмом в истории. Премьера «Аватара 2» запланирована на декабрь 2022-го.

Накануне американский кинопродюсер Джон Ландау показал фотографии рабочего процесса над сиквелами фильма «Аватар», на которых актриса Сигурни Уивер принимает участие в подводных съёмках. Она сыграла в оригинальном фильме 2010 года, в котором её героиня погибла. В Instagram Ландау показал Уивер в костюме для захвата движения. Это может говорить о том, что артистка снова появится в образе инопланетной расы на’ви.

Ранее сообщалось, что фантастический фильм «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона вновь стал самым кассовым в истории кинематографа. Блокбастер сохранял лидирующую позицию на протяжении 10 лет. В 2019 году его потеснил фильм «Мстители: Финал», а в текущем картины поменялись местами.