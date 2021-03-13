«Аватар» вернул себе звание самого кассового фильма в истории

https://static.news.ru/photo/6379c070-84c6-11eb-abd9-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Аватар» Фото: kinopoisk.ru

Фантастический фильм «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона вновь стал самым кассовым в истории кинематографа.

Блокбастер сохранял лидирующую позицию на протяжении 10 лет. В 2019 году его потеснил фильм «Мстители: Финал», а в текущем картины поменялись местами.

Вновь возглавить рейтинг «Аватару» помогло переиздание в Китае. В результате общие сборы фильма возросли примерно на $12,3 млн, сообщает издание Deadline.

По замыслу Кэмерона, «Аватар» должен получить четыре продолжения. Работа над второй и третьей частями франшизы стартовала в 2011 году. Предполагалось, что сиквел выйдет на экраны в 2016-м, но из-за различных задержек премьера отодвинута на декабрь 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Джон Ландау показал фотографии рабочего процесса над сиквелами фильма «Аватар». На них актриса Сигурни Уивер принимает участие в подводных съёмках. Она сыграла в оригинальном фильме 2010 года, в котором её героиня погибла.