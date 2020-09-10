Продюсер «Аватара» показал подводные съёмки с Сигурни Уивер

Американский кинопродюсер Джон Ландау показал фотографии рабочего процесса над сиквелами фильма «Аватар», на которых актриса Сигурни Уивер принимает участие в подводных съёмках. Она сыграла в оригинальном фильме 2010 года, в котором её героиня погибла.
В Instagram Ландау показал Уивер в костюме для захвата движения. Это может говорить о том, что артистка снова появится в образе инопланетной расы на’ви.
Сигурни никогда не боялась сниматься в экшен-сценах, — написал продюсер.
Действие будущих фильмов развернётся спустя несколько лет после событий первой ленты, а у главных героев появится дочь. Вместе они покинут родной дом и будут исследовать разные уголки планеты Пандора.
Джон Ландау показал режиссёра Джеймса Кэмерона на съёмочной площадке продолжения «Аватара». В этот раз кинематографист попозировал на фоне декораций научной лаборатории, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники