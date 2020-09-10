Продюсер «Аватара» показал подводные съёмки с Сигурни Уивер

https://static.news.ru/photo/54e06054-f408-11ea-9ab8-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Кэмерон и Сигурни Уивер Фото: sigourney.weaver.official/instagram.com

Американский кинопродюсер Джон Ландау показал фотографии рабочего процесса над сиквелами фильма «Аватар», на которых актриса Сигурни Уивер принимает участие в подводных съёмках. Она сыграла в оригинальном фильме 2010 года, в котором её героиня погибла.

В Instagram Ландау показал Уивер в костюме для захвата движения. Это может говорить о том, что артистка снова появится в образе инопланетной расы на’ви.

Сигурни никогда не боялась сниматься в экшен-сценах, — написал продюсер.

Действие будущих фильмов развернётся спустя несколько лет после событий первой ленты, а у главных героев появится дочь. Вместе они покинут родной дом и будут исследовать разные уголки планеты Пандора.

Джон Ландау показал режиссёра Джеймса Кэмерона на съёмочной площадке продолжения «Аватара». В этот раз кинематографист попозировал на фоне декораций научной лаборатории, писал NEWS.ru.