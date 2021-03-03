Пресняков рассказал о болезни крошечного сына

https://static.news.ru/photo/b3b73234-7c1f-11eb-9c41-96000091f725_660.jpg Владимир Пресняков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Владимир Пресняков, который 22 октября 2020 года стал отцом в третий раз, в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале признался, что младший сын Ваня температурил всю ночь.

52-летний многодетный отец рассказал, что причина недомогания Ивана кроется в прививке.

Позавчера ему сделали прививку, и вчера у него поднялась температура — 37,8, — поделился переживаниями Пресняков.

Артист признался, что ночь, которую он провёл у кроватки Вани, стала для него непростой. Пресняков также заявил, что считает свою жену, 38-летнюю Наталью Подольскую, настоящей героиней, и поведал, что они не нанимали няню и всю заботу о пятилетнем Арсении и четырёхмесячном Ване супруга взяла на себя. Кроме того, Подольская ухитрилась очень быстро сбросить вес после родов и уже вернулась к работе. Когда маме нужно уехать по делам, мальчики остаются с папой или с кем-то из других членов большого клана Пресняковых.

При этом во время эфира Пресняков оконфузился и не смог вспомнить дат рождения своих детей. Говоря о том, что появление малыша во время пандемии стало настоящим чудом, ведущий Иван Ургант решил уточнить, в октябре ли родился младший наследник.

Нет, не в октябре! Ваня, ради бога, я не знаю!, — растерялся певец.

После этого Пресняков объяснил, что очень плохо запоминает даты и из-за этого очень стесняется. Затронул многодетный отец и финансовый вопрос. По его словам, 2020 год стал для него совсем не прибыльным, так как заработок опустился буквально до нуля, зато очень счастливым. Пресняков рад, что ему удалось провести время с семьёй и разделить с женой трудности быта.

Ранее Подольская опубликовала трогательное видео первых попыток малыша Вани самостоятельно перевернуться на животик, сообщал NEWS.ru.