Представитель МакSим раскрыла, когда певицу выведут из комы

Состояние певицы Марины Абросимовой (МакSим) стабильное, «значительных улучшений или ухудшений нет», рассказала в беседе с порталом StarHit пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская. По её словам, артистку выведут из комы, «как только показатели нормализуются».

Богушевская добавила, что «температуру удалось сбить до нормальных показателей».

Она (МакSим. — NEWS.ru) по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого её будут, как только все показатели нормализуются, — добавила Богушевская.

Отключать Абросимову от аппарата искусственной вентиляции лёгких собираются постепенно, давая организму возможность самостоятельно функционировать и дышать. За певицей круглосуточно наблюдают медики, постоянно берут анализы. В окружении исполнительницы уверены, что она скоро поправится.

Певица была госпитализирована на минувшей неделе. У неё поднялась высокая температура, медики диагностировали сильное поражение лёгких. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозную кому.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу записала клип в поддержку введённой в кому МакSим. На кадрах запечатлена толпа футбольных фанатов на вечерней улице. Они зажгли фонарики на телефонах и поют хит артистки «Знаешь ли ты».