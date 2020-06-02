Предполагаемый отец ребёнка Волочковой рассказал о судимости

https://static.news.ru/photo/094c0900-a57e-11ea-b135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предприниматель из Твери Владислав Фоменко подтвердил, что был судим за хищение чужого имущества. Мужчина ранее публично заявил, что состоял в отношениях с балериной Анастасией Волочковой и что она могла родить от него ребёнка и скрыть это. Фоменко считает, что недоброжелатели нашли неприятный факт в его биографии, чтобы скомпрометировать его.

В беседе с KP.RU представитель бизнесмена Анна Фролова рассказала , что после расставания с Волочковой Фоменко попал в крупные неприятности. 5 сентября 2017 года Мосгорсуд действительно признал предпринимателя виновным в присвоении чужого имущества обманным путём, но в процессе разбирательств большую часть обвинений с него сняли.

Сам Фоменко считает эту историю стечением обстоятельств. Он рассказал, что соседи по дому в Твери обвинили его в хищении автомобиля.

На самом деле было так: машина была разбита, я предложил её купить. Отремонтировал на свои деньги. А когда пошли зарегистрировать машину, базы ГАИ показали, что данный автомобиль находится в угоне. Я отказался от покупки и стал требовать от соседей возместить потраченные на ремонт деньги. Они в отместку написали заявление в полицию, — поделился своей версией бизнесмен.

Фоменко добавил, что в процессе следствия на него «пытались повесить ещё несколько автоугонов», однако в итоге его признали виновным только по одному эпизоду и выпустили на свободу сразу после приговора, засчитав ему 1,5 года, проведённые в СИЗО. На данный момент судимость погашена.

Как отметил бизнесмен, он отдавал себе отчёт в том, что история с судимостью обязательно всплывёт после того, как он рассказал об отношениях с Волочковой.

Я и не пытался ничего утаивать. Моя цель другая — получить ответы на личные вопросы, касающиеся Анастасии Волочковой, которые не дают мне покоя, — подчеркнул Фоменко.

Как ранее писал NEWS.ru, Волочкова заявила, что подаст на Фоменко в суд за клевету, если он продолжит преследовать её и настаивать на своей версии о ребёнке.