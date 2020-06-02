Предполагаемый отец ребёнка Волочковой рассказал о судимости

Предприниматель из Твери Владислав Фоменко подтвердил, что был судим за хищение чужого имущества. Мужчина ранее публично заявил, что состоял в отношениях с балериной Анастасией Волочковой и что она могла родить от него ребёнка и скрыть это. Фоменко считает, что недоброжелатели нашли неприятный факт в его биографии, чтобы скомпрометировать его.
В беседе с KP.RU представитель бизнесмена Анна Фролова
Сам Фоменко считает эту историю стечением обстоятельств. Он рассказал, что соседи по дому в Твери обвинили его в хищении автомобиля.
На самом деле было так: машина была разбита, я предложил её купить. Отремонтировал на свои деньги. А когда пошли зарегистрировать машину, базы ГАИ показали, что данный автомобиль находится в угоне. Я отказался от покупки и стал требовать от соседей возместить потраченные на ремонт деньги. Они в отместку написали заявление в полицию, — поделился своей версией бизнесмен.
Фоменко добавил, что в процессе следствия на него «пытались повесить ещё несколько автоугонов», однако в итоге его признали виновным только по одному эпизоду и выпустили на свободу сразу после приговора, засчитав ему 1,5 года, проведённые в СИЗО. На данный момент судимость погашена.
Как отметил бизнесмен, он отдавал себе отчёт в том, что история с судимостью обязательно всплывёт после того, как он рассказал об отношениях с Волочковой.
Я и не пытался ничего утаивать. Моя цель другая — получить ответы на личные вопросы, касающиеся Анастасии Волочковой, которые не дают мне покоя, — подчеркнул Фоменко.
Как ранее писал NEWS.ru, Волочкова заявила, что подаст на Фоменко в суд за клевету, если он продолжит преследовать её и настаивать на своей версии о ребёнке.
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