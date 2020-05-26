Появился претендент на место участника следующего сезона шоу «Холостяк»

https://static.news.ru/photo/9cc9a7f0-9f3e-11ea-bb14-fa163e074e61_660.jpg Сергей Косенко Фото: sergey_kosenko/instagram.com

Участник шоу «Остров героев» на ТНТ, предприниматель, блогер Сергей Косенко выразил желание стать новым главным героем шоу «Холостяк».

По его словам, идеалом семейной пары для него является чета Бэкхем. Как передаёт Teleprogramma, Косенко хочет жениться на красивой девушке, мечтающей об успехе и карьере.

Меня окружает много красивых девушек, но все они созданы не для меня. Для меня нужна какая-то другая, которую пока я не встретил, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный герой седьмого сезона московский стоматолог Антон Криворотов выбрал 27-летнюю кубинскую фотомодель Барбару Пино победительницей шоу «Холостяк». Стоматолог признался, что он не знает, как сложится жизнь, но пообещал приложить все усилия, чтобы остаться с Барбарой. Девушка ответила, что по-настоящему полюбила Антона.