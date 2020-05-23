Кубинка победила в седьмом сезоне «Холостяка»

https://static.news.ru/photo/07a2d750-9df9-11ea-a379-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/dr.krivorotov

Главный герой седьмого сезона московский стоматолог Антон Криворотов выбрал 27-летнюю кубинскую фотомодель Барбару Пино победительницей шоу «Холостяк».

Как сообщает «Экспресс газета», в заключительном эпизоде мужчина признался, что симпатизирует второй финалистке Лизе Адаменко, но хочет связать жизнь с Пино.

Стоматолог признался, что он не знает, как сложится жизнь, но пообещал приложить все усилия, чтобы остаться с Барбарой. Девушка ответила, что по-настоящему полюбила Антона.

Вечером 24 мая пара вышла в эфир в Instagram: влюблённые действительно остались вместе после окончания съёмок и гуляли по набережной Москва-реки.

Как писал NEWS.ru, когда в Лиссабоне Криворотов сбежал от съёмочной группы вместе с участницей Дарьей Хаитметовой, Пино едва не покинула шоу.