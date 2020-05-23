Кубинка победила в седьмом сезоне «Холостяка»

Главный герой седьмого сезона московский стоматолог Антон Криворотов выбрал 27-летнюю кубинскую фотомодель Барбару Пино победительницей шоу «Холостяк».
Как
Стоматолог признался, что он не знает, как сложится жизнь, но пообещал приложить все усилия, чтобы остаться с Барбарой. Девушка ответила, что по-настоящему полюбила Антона.
Вечером 24 мая пара вышла в эфир в Instagram: влюблённые действительно остались вместе после окончания съёмок и гуляли по набережной Москва-реки.
Как писал NEWS.ru, когда в Лиссабоне Криворотов сбежал от съёмочной группы вместе с участницей Дарьей Хаитметовой, Пино едва не покинула шоу.
Добавьте наши новости в избранные источники