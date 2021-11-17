«Потребуем компенсацию»: Жорин уточнил претензии Пригожина к Руссо и НТВ

Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru уточнил претензии Иосифа Пригожина к Аврааму Руссо и каналу НТВ, в эфире которого был показан скандальный выпуск программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где певец намекнул на возможную причастность продюсера к покушению на него в 2006 году. Жорин заявил, что иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Иосифа Пригожина будет подан в суд сразу после завершения лингвистической экспертизы прозвучавших в телеэфире заявлений Руссо. По словам адвоката, продюсер потребует от певца солидной денежной компенсации причинённого морального вреда даже в том случае, если артист решит принести публичные извинения.

Прозвучавшая в эфире НТВ информация не соответствует действительности. Авраам Руссо это прекрасно знает, поскольку уголовное дело расследуется и уже установлены лица, действительно причастные (к организации нападения на Руссо. — NEWS.ru). Среди них никогда не было Пригожина, он никогда не был подозреваемым по этому делу, никаких претензий (со стороны правоохранительных органов. — NEWS.ru) ему не предъявлялось, — заявил Сергей Жорин.

Стенограмма передачи уже направлена лингвистам, сообщил юрист. Жорин объяснил, что «заключение лингвистов имеет принципиально важное значение по делам данной категории»: эксперты определяют, какие конкретно фразы носят негативный характер, в какой форме они изложены. Защитник Иосифа Пригожина заверил, что сразу после получения заключения будет подан иск в суд — и на Авраама Руссо, и на канал НТВ.

Информация о том, что канал якобы не несёт ответственность за то, что сказал Руссо, не соответствует действительности. По закону, ответчиком является не только лицо, распространившее информацию, но и СМИ, — отметил Жорин.

По словам адвоката, Иосиф Пригожин потребует от Авраама Руссо публичного опровержения порочащей информации, а также попросит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.

Размер компенсации мы пока с Пригожиным не согласовали, намерены это сделать в ближайшее время. Но хочу напомнить, что нам принадлежит российский рекорд взыскания за моральный вред по делам данной категории. Несколько лет назад нам удалось взыскать 1 миллион 700 тысяч рублей, когда некий гражданин опубликовал недостоверную и порочащую информацию в отношении Пригожина и Валерии, — сообщил адвокат.

Отвечая на вопрос NEWS.ru, готов ли продюсер отказаться от судебных претензий в случае, если Авраам Руссо решит принести публичные извинения, Сергей Жорин предположил, что «на подачу иска это никак не повлияет». При этом адвокат подчеркнул, что счёл бы такой поступок артиста правильным.

Ранее Лера Кудрявцева заявила NEWS.ru, что не несёт ответственность за обвинения в адрес Иосифа Пригожина, которые прозвучали из уст Руссо в эфире её программы, и отказалась выступить примиряющей стороной в конфликте между продюсером и певцом, посоветовав им «разбираться самим».