«Потерял изюминку»: Niletto избавился от знаменитой косички

https://static.news.ru/photo/212e63ae-b6f6-11ea-b027-fa163e074e61_660.jpg Фото: niletto_official/instagram.com

Автор хита «Любимка» певец Данил Прытков решил сменить причёску. Видеозапись стрижки Niletto опубликовал в Instagram.

До этого момента татуированный музыкант мог похвастаться густой шевелюрой. Кроме того, его фишкой, изюминкой и визитной карточкой, как утверждали подписчики, была косичка.

Теперь Прытков сбрил не только её, но и расстался со всей своей шевелюрой. После того, как машинка прошла по голове Niletto, длина его волос не больше трёх миллиметров.

При этом Данил решил не обращаться к стилистам, а постриг себя сам. Фолловеры из-за этого впали в настоящий шок.

Косииичкааааа. Это была его изюминка, — комментируют преображение певца фанаты.

Многие из них при этом напомнили Прыткову, что на шоу блогера и телеведущей Насти Ивлеевой, Niletto пообещал, что если всё же решит расстаться с косичкой, то отдаст её только ей.

Как писал NEWS.ru, ранее предприниматель и музыкант Эмин Агаларов, который просто без ума от своей приёмной дочки Амины, поделился с подписчиками в Instagram снимком шестилетней наследницы.