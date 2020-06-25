Шоу-бизнес

«Потерял изюминку»: Niletto избавился от знаменитой косички

17:56, 25 июня 2020
Фото: niletto_official/instagram.com

Автор хита «Любимка» певец Данил Прытков решил сменить причёску. Видеозапись стрижки Niletto опубликовал в Instagram.

До этого момента татуированный музыкант мог похвастаться густой шевелюрой. Кроме того, его фишкой, изюминкой и визитной карточкой, как утверждали подписчики, была косичка.

Теперь Прытков сбрил не только её, но и расстался со всей своей шевелюрой. После того, как машинка прошла по голове Niletto, длина его волос не больше трёх миллиметров.

При этом Данил решил не обращаться к стилистам, а постриг себя сам. Фолловеры из-за этого впали в настоящий шок.

Косииичкааааа. Это была его изюминка, — комментируют преображение певца фанаты.

Многие из них при этом напомнили Прыткову, что на шоу блогера и телеведущей Насти Ивлеевой, Niletto пообещал, что если всё же решит расстаться с косичкой, то отдаст её только ей.

Как писал NEWS.ru, ранее предприниматель и музыкант Эмин Агаларов, который просто без ума от своей приёмной дочки Амины, поделился с подписчиками в Instagram снимком шестилетней наследницы.

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