Постер к фильму с Пенелопой Крус поставил армян в неловкое положение

https://static.news.ru/photo/d8d823a6-0880-11eb-b026-fa163e074e61_660.jpg Пенелопа Крус Фото: the355movie.com

Испанская актриса Пенелопа Крус стала невольным участником конфликта в Нагорном Карабахе, но в интернет-сегменте. Она опубликовала в Instagram снимок себя на фоне флага Колумбии — так выглядит постер нового фильма «355» с её участием.

Это привело к казусу. Армянские пользователи приняли колумбийский флаг за свой и стали благодарить Крус за поддержку. Азербайджанские юзеры высмеяли оппонентов, упрекнув в том, что те даже не знают, как именно выглядит флаг родной страны.

Цвета действительно схожи, однако флаг Колумбии сверху жёлтый, снижу красный, а посередине синий, в то время как у армянского — красный цвет, наоборот, сверху, а вместо жёлтого цвета оранжевый, который расположен снизу.

Судя по всему, пользователей сбило с толку то, что колумбийский флаг на постере повёрнут на 90 градусов. Чтобы прояснить ситуацию, Крус даже пришлось в комментариях добавить пояснение к публикацию. Она напомнила, что в ленте играет колумбийку по имени Грасиела. Актриса написала об этом на английском и испанском языках.

Впрочем, многие интернет-пользователи не заметили этот комментарий и продолжили эмоциональное обсуждение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. В итоге комментариев, не относящихся ни к фильму, ни к актрисе, оказалось подавляющее большинство.

Тогда Крус разместила ещё один, более полный постер к фильму, где изображены все ключевые персонажи картины. Как следует из него, в «355» Диана Крюгер сыграет немку, Джессика Честейн — американку, Лупита Нионго — британку, а Фань Бинбин — китаянку. Все актрисы изображены на фоне флагов стран своих героинь.

Впрочем, и под этой публикацией пользователи начали массово размещать комментарии о конфликте в Нагорном Карабахе.

По сюжету фильма режиссёра Саймона Кинберга, пять женщин из разных стран противостоят глобальной организации, которая владеет мощным оружием. Чтобы спасти мир от угрозы, они создают тайную группу под кодовым названием «355». Лента должна выйти в мировой прокат в январе 2021 года.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия рассчитывает на прекращение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Как заявил президент РФ Владимир Путин, обеим сторонам — и Азербайджану, и Армении — необходимо как можно быстрее вернуться к дипломатическим методам решения разногласий.