«Последний раз говорю!»: внук Пугачёвой взбешён поздравлениями с помолвкой

https://static.news.ru/photo/9fc531f4-1f27-11eb-a7ab-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Внук Аллы Пугачёвой Дени Байсаров ещё раз опроверг приписываемую ему помолвку с подружкой Марией. Сын Кристины Орбакайте общается с девушкой уже много лет и ничего больше дружбы их не связывает.

Поводом для слухов стали нежные фото Дени и Марии, появившиеся в соцсетях. На 22-летнего наследника Примадонны посыпались поздравления с предстоящей женитьбой.

Дени Байсаров решил объясниться с подписчиками и сообщил, что с девушкой его не свзяыают никакие романтические чувства. Более того, у Марии, по словам внука Пугачёвой, есть жених, с которым она счастлива. Однако, слухи о помолвке второго сына Орбакайте не утихают, что порядком разозлило молодого человека.

instagram.com/dennyartview/

Мы с Марией не вместе и не обручены. У нее замечательный жених, и они счастливы. Отстаньте от меня и от них и дайте им спокойно жить! — потребовал Байсаров на своей странице в Instagram.

Внук Примадонны отметил, что эти слухи не дают спокойно жить и его подружке Марии. Поэтому он ставит решительную точку во всей этой истории с женитьбой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров сделал предложение своей девушке Марии. Так, невеста выложила в Instagram фото кольца и намекнула на скорую свадьбу.