Поргина осудила сына Конкина за травлю

Дети не должны осуждать своих родителей, сказала Людмила Поргина в ответ на скандал вокруг заслуженного артиста Владимира Конкина.
Ты, сынок, почитай отца своего и мать. Посмотрите, какие дети бывают у алкоголиков и наркоманов. Они ласки никогда не видят. А тут — полноценная семья, да еще какая! — отметила Поргина порталу Sobesednik.ru.
Кроме того, Поргина посоветовала режиссёрам предложить работу Владимиру Конкину, чтобы дать возможность отвлечься от скандала.
Остальные — руки прочь от Володи, дайте ему дышать. А его сын опомнится. Пройдут годы, и он к нему вернётся, — подытожила Поргина.
Ранее NEWS.ru писал, что невестка Конкина Елена рассказала новые подробности из жизни дочери актёра Софии. Однажды, по словам родственницы артиста, у его дочери случилась ситуация, когда ей некуда было идти.