Поргина осудила сына Конкина за травлю

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Рэпер Моргенштерн высказался по поводу скандала вокруг видеозаписи с участием футболиста «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, на которой игрок занимается самоудовлетворением. По словам артиста, тот факт, что спортсмен онанирует, значит, что он — человек. Главное, как сказал Моргенштерн, чтобы Дзюба делал это «с кайфом».

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось интимное видео, предположительно, с Дзюбой. На записи мужчина лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. После этого на спортсмена обрушилась критика со...