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Поргина осудила сына Конкина за травлю

12:41, 10 ноября 2020
Владимир Конкин Владимир Конкин Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дети не должны осуждать своих родителей, сказала Людмила Поргина в ответ на скандал вокруг заслуженного артиста Владимира Конкина.

Ты, сынок, почитай отца своего и мать. Посмотрите, какие дети бывают у алкоголиков и наркоманов. Они ласки никогда не видят. А тут — полноценная семья, да еще какая! — отметила Поргина порталу Sobesednik.ru.

Кроме того, Поргина посоветовала режиссёрам предложить работу Владимиру Конкину, чтобы дать возможность отвлечься от скандала.

Остальные — руки прочь от Володи, дайте ему дышать. А его сын опомнится. Пройдут годы, и он к нему вернётся, — подытожила Поргина.

Ранее NEWS.ru писал, что невестка Конкина Елена рассказала новые подробности из жизни дочери актёра Софии. Однажды, по словам родственницы артиста, у его дочери случилась ситуация, когда ей некуда было идти.

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