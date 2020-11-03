Невестка Конкина рассказала, как директор актёра выставила его дочь

https://static.news.ru/photo/5287d9f2-1d7c-11eb-b32a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Конкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Невестка Владимира Конкина Елена рассказала шокирующие подробности из жизни дочери актёра Софии, которые только подтверждают, что директор легендарного Шарапова играет не последнюю роль в её жизни. Однажды, по словам Елены, ситуация у Софии случилась такая, что ей некуда было идти.

И сама дочь, и внучка Конкина прописаны в его квартире, но с отцом София не жила, а после развода с мужем в её жизни наступили трудности. В этот момент дочь Конкина и решила вернуться в родительский дом. Дверь Софии открыла директор актёра Елена Переслени «в халатике на голое тело», как позже рассказывала сама дочь Конкина. Она якобы заявила, что Софии «тут нечего делать» и захлопнула перед ней дверь.

После этого София позвонил мне с вопросом, что ей делать: папа якобы поменял все замки. Я ей ответила: ну как тебя не пускают? Ты там прописана, иди к участковому, пусть взламывают дверь. Только после этого София попала домой, где прожила полтора года, пока папа не купил ей квартиру, — рассказала невестка Конкина в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» .

О том, что Переслени стала любовницей его отца напрямую подтвердил и сын актёра Ярослав. Он сказала, что об этом узнала его мать, которую к тому времени буквально «отправили в ссылку» в подмосковный дом. Алла Конкина, по словам сына, буквально потащила мужа в церковь замаливать грехи, что он «покорно и сделал».

На этом дело не кончилось: выселить любовницу жена Конкина решила очень странным способом. Она решила пустить её в семью, чтобы та побыстрее надоела мужу. Но в итоге, говорит Ярослав, получилось всё наоборот: директор Конкина выжила его маму.

Ранее NEWS.ru сообщал, что квартира дочери Владимира Конкина Софии оказалась выставленной на продажу на девятый день после загадочной смерти женщины. Однушка в Химках жилой площадью 25,5 кв. м продаётся за 6 млн рублей.