Пореченков признался в пагубном пристрастии «страшнее, чем наркотик»

Актёр Михаил Пореченков признался, что смог излечиться от пристрастия, которое сам он называет не менее сильным, чем алкоголь или наркотики. Речь идёт о так называемой звёздной болезни.
Как
В какой-то момент Михаил осознал, что «звёздная болезнь» захватила его целиком и буквально разрушает личность. В результате мужчина решил обратиться к вере. В этом ему помогли советы духовника и поддержка матери. Психологический недуг удалось преодолеть, и теперь актёр адекватно относится к себе и своей популярности.
Сейчас Пореченков ведёт довольно замкнутый образ жизни, посвящая всё свободное время семье и детям.
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