Пореченков признался в пагубном пристрастии «страшнее, чем наркотик»

https://static.news.ru/photo/2448c884-7093-11eb-be5f-96000091f725_660.jpg Фото: vladtime.ru

Актёр Михаил Пореченков признался, что смог излечиться от пристрастия, которое сам он называет не менее сильным, чем алкоголь или наркотики. Речь идёт о так называемой звёздной болезни.

Как сообщает «Царьград», в самом начале карьеры на актёра обрушилась слава, которая совершенно ошеломила Пореченкова и чуть не стала концом всего. Молодой человек искренне считал себя самым умным и талантливым, не выносил, когда видел более популярных, знаменитых и талантливых коллег, чем он сам.

В какой-то момент Михаил осознал, что «звёздная болезнь» захватила его целиком и буквально разрушает личность. В результате мужчина решил обратиться к вере. В этом ему помогли советы духовника и поддержка матери. Психологический недуг удалось преодолеть, и теперь актёр адекватно относится к себе и своей популярности.

Сейчас Пореченков ведёт довольно замкнутый образ жизни, посвящая всё свободное время семье и детям.

Ранее пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, которая является бывшей супругой умершего актёра Армена Джигарханяна, рассказала, сколько стоят услуги ЖКХ в её квартире на Рублёвском шоссе. Об этом писал NEWS.ru.