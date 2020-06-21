«Попробуй не узнай»: Кудрявцева вызвала странную реакцию «честным» селфи

https://static.news.ru/photo/7fb3d5dc-b3ca-11ea-bd40-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальной сети ответила на пост журналистки Ксении Собчак, которая поиздевалась над теми, кто обрабатывает лица на фотографиях до неузнаваемости.

Бывшая возлюбленная певца Сергея Лазарева в ответ на это опубликовала странный коллаж, который вызвал не менее странную реакцию. В своём посте Кудрявцева обнародовала двойное фото: с левой стороны опубликовано её лицо «без прикрас», а с правой — оно же, но полностью изменённое при помощи редактора.

И только попробуй меня не узнай, — написала звезда в Instagram.

Подписчики ведущей по-разному отреагировали на коллаж. Многие поверили в то, что на фото слева Кудрявцева действительно запечатлена так, как она выглядит в обычной жизни.

У звезды на лице видны многочисленные морщинки и пигментные пятна. Некоторые пользователи Сети отметили, что «все без мейка не богини», другие предположили, что Кудрявцева фотографировалась во время болезни. Нашлись и те, кто похвалил её за «уверенность и силу сарказма».

Однако немалое количество подписчиков засомневалось в том, что снимок не был отредактирован.

Если первое фото не ухудшено по приколу, то значит все остальные в её ленте — фотошоп. Реально не похожа на ту, какой я её всегда видела, — отреагировала одна из поклонниц ведущей.

Как ранее писал NEWS.ru, муж Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров поделился с подписчиками личными кадрами с женой и дочерью. Спортсмен показал, как семья проводит время дома, вне работы. На кадрах его известная супруга играет с полуторагодовалой малышкой Машей.