Понаровская шокировала поклонников новым образом без волос

https://static.news.ru/photo/1ce3a29e-9ca9-11ea-99a4-fa163e074e61_660.jpg Ирина Понаровская Фото: АГН Москва/Global Look Press

Ирина Понаровская шокировала фанатов новым образом, появляясь на публике с остриженными волосами и в безразмерной одежде. Друзья объясняют такие перемены глубокой депрессией певицы.

Сейчас Понаровская выходит на люди в тёмных очках, кепке и чёрных «балахонах», стараясь быть неузнанной. Сосед 67-летней артистки певец Александр Богданович рассказал, что причиной глубокой депрессии сначала стала смерть матери, а затем её коллеги и любимой подруги Юлии Началовой, пишет «Дни.ру».

Ира мне часто говорила, что уже не хочет петь, ей не нужно внимание зрителей, — рассказал Богданович.

@irinaponarovskaya

В начале 2019 года Понаровская было вернулась на сцену этому предшествовало присуждение ей звания заслуженной артистки. Певица приняла его скромно, так как посчитала, что звание в её возрасте — это уже «позор». Понаровская выпустила новый альбом и стала выглядеть просто потрясающе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ирина Понаровская, которой 12 марта исполнилось 67 лет, назвала семью и внуков главными в своей жизни. По словам артистки, у внуков есть няня, которая может погулять с детьми, однако Понаровская кормит их только сама.